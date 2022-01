150 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall in Mannheim

Rhein-Neckar. Mit 150 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand: 16 Uhr) auf 313,8 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert bei 311,9. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz deutlich. Am Freitag vor sieben Tagen wurde der Wert mit 235,1 angegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittlerweile wurden insgesamt 31.892 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich nach LGA-Zahlen um eins auf insgesamt 412 Fälle erhöht.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 263,4 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 223,3. Vom Gesundheitsamt wurden 373 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 43.538 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis stieg um einen Fall auf insgesamt 542 Todesfälle an.

In Heidelberg sind am Freitag laut LGA 146 weitere Corona-Fälle (insgesamt 10.172 Fälle) festgestellt worden. Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 317,5 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 362,9 angegeben. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 81 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Freitag mit 149 neuen Fällen auf insgesamt 31.722 erhöht. Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Eine über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Damit sind nach Zahlen der Stadt Mannheim seit Beginn der Pandemie nun 410 Todesfälle bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 28.942 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 2.370.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.