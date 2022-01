Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Einfluss der Corona-Demos auf den Handel und die Sicherheit: Bis zu 500 Menschen sind am Montag wieder zu einer nicht angemeldeten Corona-Demo in Mannheim zusammengekommen. Welche Auswirkungen haben die Proteste auf den Handel - und wie ist die Sicherheitslage für Unbeteiligte?

Ist Boris Beckers Zwei-Millionen-Villa in Leimen verkauft? Seit wenigen Tagen wird das Haus nicht mehr auf dem Online-Portal Immoscout angeboten. Die Maklerin schweigt dazu. Derweil hat die Stadt Leimen ihr Becker-Andenken in Teilen beseitigt.

Dennis Endras macht Rücktritt aus der Nationalmannschaft offiziell: Er hat viele Erfolge als starker Rückhalt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gefeiert. Jetzt hat der 36-Jährige seinen Rücktritt aus dem DEB-Team erklärt.

Schulbau-Aktivitäten in Mannheim: Ganztags-Grundschulen sollen die Bildungsgerechtigkeit fördern und zur Vereinbarkeit von Job und Familie beitragen. In verschiedenen Stadtteilen werden in den nächsten Jahren mehrere Einrichtungen entstehen.

Der galante Charmeur Hugo Steegmüller ist verstummt: Der in Mannheim und der Region zum Volksschauspieler avancierte Hugo Steegmüller aus Ilvesheim ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Jungbusch-Urgestein im Mannheimer Hafenviertel gestorben: Er war Metzgermeister in dritter Generation, Sackträgerpreis-Träger und leidenschaftlicher Kämpfer für den Stadtteil: Norbert Herrmann. Nun ist der 85-Jährige am 24. Dezember gestorben.

Popakademie bündelt Erkenntnisse zur Digitalisierung der Musikindustrie: Hubert Wandjo und Alexander Endreß von der Mannheimer Popakademie sprechen im Interview über ihr neues Handbuch „Musikwirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung“.

BASF will Aktien zurückkaufen: Der Chemiekonzern will überraschend Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Die Anteile am eigenen Unternehmen sollen bis Ende 2023 erworben werden, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte.

