Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof bleibt trotz Corona-Fall im Trainingslager: Die steigenden Corona-Fallzahlen haben mittlerweile auch die Fußball-Drittligisten massiv erreicht, bereits die Hälfte der Clubs ist betroffen - auch der SV Waldhof.

Am Brückentag Impfung ohne Termin im Klinikum: In Mannheim stehen wieder mehrere Impfaktionen an - beispielsweise im Klinikum. Im Stromwerk in der Neckarstadt können jetzt auch Kinder geimpft werden.



Der Wechsel ist vollzogen - die Altenpflege Mannheim GmbH mit ihren vier Einrichtungen gehört nicht mehr zum Klinikum. Hintergrund ist die geplante Fusion des Klinikums mit dem in Heidelberg.

„Man kann die Emotion beim Jazz frei wählen“: Bassistin Shana Moehrke ist Teil des Streaming-Festivals KulturGut zugunsten junger Kreativer. Ausgerichtet wird das Festival von dieser Redaktion zusammen mit dem Musik-Kabarett Schatzkistl.

Einkaufstag in Viernheim: In den Ladenstraßen des Rhein-Neckar-Zentrums drängen sich die Menschen. Auf den Sitzgarnituren beißen Kunden in Brezeln, Bratwurst und Donuts, plaudern auf Abstand und mit Maske. In den Geschäften dagegen herrscht kein Gedränge.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei: Seit Donnerstagnachmittag wird die in Ludwigshafen wohnende 13-jährige Angelika vermisst. Nun ist die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

131 Corona-Neuinfektionen in Mannheim und sinkende Inzidenzen im Südwesten: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag minimal auf 311,9 gesunken. Mittlerweile wurden nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes insgesamt 31.742 Menschen in der Quadratestadt positiv getestet.

