Waldhof mit Stürmer Pascal Sohm einig?

Belek. Nach der Verpflichtung von Angreifer Justin Butler zum Auftakt des Trainingslagers in Belek kündigte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner an, weiter die „Augen und Ohren offenzuhalten“ – vor allem für die Offensive. Nun scheint der Mannheimer Drittligist fündig geworden zu sein: Wie die Dresdner Ausgabe der „Bild“ am Freitag vermeldete, spielen zwei Spieler des Zweitligisten Dynamo Dresden an der Elbe offenbar keine Rolle mehr und einen davon soll es zum SVW ziehen. Gemeint ist Stürmer Pascal Sohm, der nach dem Aufstieg der Dresdner im Sommer in der neuen Spielklasse bislang nicht Fuß fassen konnte und nur zu acht Einsätzen ohne Treffer kam. Im Aufstiegsjahr mit Dynamo hatte der 30-Jährige dagegen sieben Mal getroffen (23 Spiele) und auch bei seinen vorherigen Drittliga-Stationen in Halle und Großaspach bleibenden Eindruck hinterlassen. Insgesamt stehen 35 Tore und 22 Vorlagen in 193 Drittliga-Spielen für Sohm zu Buche.

Auch mit seinen 1,87 Metern Körpergröße passt der Angreifer genau ins Raster der Waldhöfer, zudem würde der gebürtige Künzelsauer wieder den Weg näher Richtung Heimat einschlagen. Tim Schork, der neue Sport-Geschäftsführer des SV Waldhof, war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen, laut der „Bild“ sollen allerdings nur noch geringfügige Details zu klären sein. Sohms Vertrag in Dresden läuft im Sommer aus. Da die Elbestädter nun jetzt schon nicht mehr mit dem Angreifer planen, dürfte eine eventuelle Ablöse – wenn überhaupt – sehr gering ausfallen.