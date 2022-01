Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württemberg für kürzere Quarantänezeiten und gegen Lockerungen: Die baden-württembergische Landesregierung hat sich mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz für bundesweit kürzere Quarantänezeiten ausgesprochen. Für alle weiteren Maßnahmen gelte: "Es ist keine Zeit für Lockerungen."

Baden-Württemberg weitet Testpflicht an Schulen und Kitas aus: Nach den Weihnachtsferien müssen sich Schüler in Baden-Württemberg häufiger testen lassen - dafür stellt das Land Geld zur Verfügung. Die Kultusminister wollen die Schulen offen halten und haben ihren Kurs nun bestätigt.

Hochwassergefahr durch Dauerregen in Heidelberg: Anhaltender Regen sorgt für steigende Pegelstände in den Flüssen der Region. Die Stadt Heidelberg hat vorsorglich darauf reagiert und am Mittwochmorgen etwa 2000 Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke aufgestapelt.

Essity will mehr Geld fürs Toilettenpapier - und fordert Edeka heraus: Essity will bei den Handelsketten höhere Preise für seine Hygieneprodukte durchsetzen. Denn es herrscht Zellstoffmangel. Dagegen helfen könnte eine neue Anlage am Standort Mannheim.

SV Waldhof sagt Testspiel wegen Corona-Verdacht ab: Der SV Waldhof muss seine Pläne im Trainingslager von Belek umwerfen. Das Testspiel gegen Rostock fällt wegen eines Corona-Verdachtsfalls im SVW-Kader aus.

Die beliebtesten Vornamen 2021 in Mannheim und Heidelberg: In Mannheim und Heidelberg landet derselbe Name auf Platz eins der beliebtesten Vornamen 2021 für Jungs. Bei den Mädchen sieht das anders aus.

Hoffen und Bangen angesichts der Verletztensituation der Adler: Die Adler Mannheim sind in dieser Saison arg gebeutelt, was Verletzungen angeht. Nun steht fest, dass Verteidiger Ilari Melart acht bis zehn Wochen ausfällt. Dafür könnte Lean Bergmann am Sonntag gegen Schwenningen zurückkehren.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.