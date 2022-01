Fußgänger wird am Mannheimer Wasserturm von Pkw erfasst und verletzt

Mannheim. Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag am Mannheimer Wasserturm von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei sei ein Autofahrer, der vom Friedrichsplatz kommend in den Friedrichsring nach rechts einbiegen wollte, mit dem wartenden Fußgänger kollidiert. Die genauen Gründe dafür seien bisher unklar. Auch über die Schwere der Verletzungen des Fußgängers lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor.

Aufgrund der Unfallaufnahme könnten vor Ort Verkehrsbehinderungen entstehen. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.