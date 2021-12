Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Covid-19 überlebt und jetzt? Neue Mannheimer Selbsthilfe: Die Krankheit ist vorbei, aber die Beschwerden bleiben. Oder treten erst neu auf. Eine Reportage in der Post-Covid-Selbsthilfe Mannheim.

Menschen bilden Kette um das Mannheimer Rathaus: Hunderte Menschen haben am Montagabend eine Kette um das Mannheimer Rathaus gebildet. Wie ein Mitarbeiter berichtete, sei das Rathaus komplett umstellt gewesen - teilweise sogar in zweiter Reihe.

400. Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 86 neuen, positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 222,5 gestiegen. In Mannheim wurde der 400. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Mannheimer Polizist legt mutmaßlich gefälschten Impfausweis vor: Der 40-Jährige wurde daraufhin vom Dienst suspendiert, gegen ihn wird ermittelt.

17 Corona-Fälle in Altenheim in Neckarhausen: 15 Bewohner und zwei Mitarbeitende sind positiv auf Corona getestet worden.

Halbjahreszeugnisse beim Waldhof: Die Blau-Schwarzen haben sich in der Hinrunde zu einem Top-Team der 3. Liga entwickelt und träumen vom Aufstieg. Wer sind bisher die Gewinner bei den Mannheimern? Wer hat enttäuscht?

Tiefgarage am Mannheimer Hauptbahnhof mehrere Monate gesperrt: Wegen der Umgestaltung des Willy -Brandt-Platzes muss die Tiefgarage unter dem Bahnhofsvorplatz ab dem 10. Januar gesperrt werden.

Weihnachtsbilanz des Polizeipräsidiums Mannheim: Nicht überall geht es an Weihnachten ruhig und besinnlich zu. Im Vergleich zu 2020 stieg die Zahl der Einsätze an.

Wie die Mannheimer Neckarstadt ihre 150-Jahr-Feier plant: Straßenkunst, Balkonkonzerte, eine Bühne auf der Neckarwiese -Vorschläge zur 150-Jahrfeier des Mannheimer Stadtteils in 2022 nehmen Form an. Wer mitmachen will, ist zur offenen Bürger-Plattform eingeladen.

