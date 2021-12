400. Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus in Mannheim

Rhein-Neckar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag (Stand 16 Uhr) mit 86 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 222,5 gestiegen. Am Sonntag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 219,6.

Binnen sieben Tagen nahm der Wert ab. Am Montag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 269,0. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 30.400 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist laut der Statistik des LGA um drei Todesfälle auf 400 gestiegen.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 177,7 gesunken. Am Vortag wurde ein Wert von 180,2 vermeldet. Vom Gesundheitsamt wurden 68 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 41.429 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen stieg um einen Fall auf 522.

In Heidelberg wurden laut LGA 19 Neuinfizierte vermeldet (insgesamt 9.324 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Sonntag bei 192,8 lag, wurde sie am Montag mit einem Wert von 189,6 angegeben. Nach LGA-Angaben blieb die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert - somit sind 75 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Bald eine Million Corona-Fälle im Südwesten

Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle in Baden-Württemberg dürfte am Dienstag die Millionenmarke reißen. Für Montag (Stand 16.00 Uhr) meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart schon 999 915 nachgewiesene Fälle. Das waren 1996 mehr als am Vortag beziehungsweise als beim zuletzt berichteten Wert. Nach den Feiertagen ist mit einem Meldeverzug zu rechnen. Der Enzkreis etwa hatte am Montag mitgeteilt, auch angesichts eines Software-Updates beim Robert Koch-Institut an Heiligabend eine "Übertragungspause" an den Weihnachtstagen eingelegt zu haben. Tatsächlich könnte die Zahl der Corona-Fälle im Südwesten also schon jetzt siebenstellig sein.

Bislang wurden dem Landesgesundheitsamt dabei 980 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) übermittelt. Das waren 125 mehr als am Vortag. Dabei handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging - vorbehaltlich des Meldeverzugs - über die Weihnachtsfeiertage im Südwesten kontinuierlich zurück. Der Wert lag am Montag bei 212,4 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche (minus 9,6). Vor einer Woche hatte er bei 328,9 gelegen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg hingegen binnen eines Tages um 0,4 auf 3,2. Sie gibt an, wie viele Covid-19-Erkrankte je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ins Krankenhaus kommen. Vor einer Woche lag sie bei 4,6. Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf baden-württembergischen Intensivstationen ging binnen eines Tages um 13 zurück auf 562. Am Coronavirus oder in Zusammenhang damit gestorben sind inzwischen 12 850 Menschen (plus 55).

Zur Eindämmung der Pandemie gelten seit Montag neue Vorschriften der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Die Landesregierung hat unter anderem die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene erweitert und eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 22.30 Uhr eingeführt.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Montag mit 66 neuen Fällen auf insgesamt 30.264 erhöht. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach Angaben der Stadt um vier. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem auswärtigen Krankenhaus. Zwei über 80 Jahre alte Frauen verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Zudem verstarb ein über 70 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 400 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, teilte die Stadt mit. Als genesen von der Krankheit gelten 27.147 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 2.717.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.