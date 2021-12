Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Inzidenz in der Region weiter rückläufig: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag mit 65 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 214,7 gesunken. Auch in der Region sind die Inzidenzen weiter rückläufig. Bisher wurden 798 Fälle der Omikron-Variante im Süwdwesten an das Landesgesundheitsamt übermittelt - das waren 136 mehr als am Vortag.

Tödlicher Unfall in Frankenthal: Bei einem Unfall auf der B 9 bei Frankenthal ist am Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Mann, der aus noch ungeklärten Gründen zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war.

Jugendlicher zieht Machete bei Streit in Ludwigshafen: Bei einem Streit zwischen Jugendlichen auf einem Fußballplatz in Ludwigshafen hat am Freitagmittag einer der Minderjährigen eine Machete gezogen.

Schokolade macht Mannheimer glücklich: Süße Leckereien aus Schokolade sind für viele Mannheimerinnen und Mannheimer nicht nur ein Genuss. Sie machen auch glücklich. Das betonen viele Kunden, die in den Chocolaterien der Stadt einkaufen.

Fotostrecke - diese Engel schweben über Mannheim: Er ist sicher der bekannteste Engel Mannheims: In 65 Metern Höhe thront Erzengel Michael auf der Laterne an der Spitze der Kuppel der Christuskirche - aber viele Boten der frohen Botschaft schweben über der ganzen Stadt.

