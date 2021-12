Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Interview: E-Mails unterzeichnet Ingrid Noll ganz gern mit „Lady of Crimeheim“, womit sie den Ort meint, in dem sie lebt: Weinheim. Dort ist die Redaktion anlässlich ihrer Geschichte „Engelbert“ zu Gast - Themen gibt es im Interview aber viele.

Editorial: Wieder feiern wir ein Weihnachten im Ausnahmezustand. Auch deshalb braucht es Engel, meint MM-Chefredakteur Karsten Kammholz. Zurzeit kommen wir dem Geheimnis von Weihnachten womöglich näher als in normalen Zeiten.

Spektakuläre Show: Vergangenes Jahr musste die Show ausfallen - umso mehr freuen sich Artisten und Besucher, dass der Ludwigshafener Weihnachtscircus jetzt wieder stattfinden darf. Unsere Reporterin war schon mal dabei.

"Russische Rakete" zündet für die Adler: Ein sehenswertes Tor, eine Vorlage - beim 4:1-Sieg der Adler Mannheim gegen Düsseldorf trumpfte Ruslan Iskhakov bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause groß auf.

Verschärfte Corona-Regeln nach Weihnachten: Es gibt erhebliche Sorge vor der Ausbreitung der Omikron-Variante - auch im Südwesten. Die Landesregierung handelt unmittelbar nach den Festtagen. Die Gastronomie muss sich auf eine Sperrstunde einstellen.

Inzidenz in Mannheim leicht gestiegen: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 99 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 231,2 gestiegen. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

