Hunderte bilden Menschenkette um Mannheimer Rathaus

Mannheim. Hunderte Menschen haben am Montagabend eine Kette um das Mannheimer Rathaus gebildet. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sei das Rathaus komplett umstellt gewesen - teilweise sogar in zweiter Reihe. Die Polizei schätzte auf Anfrage die Zahl der Menschen vor Ort auf etwa 400.

Die angemeldete Kundgebung wurde von den Stadträten Chris Rihm und Gerhard Fontagnier organisiert. Man könne nicht tolerieren, dass montags die Demokratie in der Stadt ausgehoben wird, sagte Fontagnier, der die Anzahl der Teilnehmer auf 500 bis 600 Personen schätzte. „Wenn die Spaziergänge nächsten Montag wieder kommen, werden wir auch wieder hier sein“, sagte der Politiker.

Diese Aktion soll eine Reaktion auf die nicht angemeldeten und auch gewaltsamen Demonstrationen der vergangenen Wochen sein.

Wie an den vergangenen Montagen auch, versammelten sich am Plankenkopf wieder mehrere Gruppen von Demonstranten. Nach Angaben eines Mitarbeiters, verwies die Polizei mit Lautsprecher-Durchsagen darauf, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz.

