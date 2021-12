Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erste bestätigte Fälle der Omikron-Variante in Mannheim: Das Gesundheitsamt Mannheim meldet sieben bestätigte Omikron-Fälle in Mannheim. Die 7-Tage-Inzidenz ist mit 73 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 219,6 gestiegen.

Mehr Pragmatismus im Kampf gegen Corona: Es gibt in Deutschland noch erhebliche Defizite im Pandemiemanagement. Die Politik handelt oft zu spät und zu zögerlich, kommentiert Stefanie Ball. Gerade bei der Omikron-Variante kann das riskant sein.

Deutliche Preissteigerung für Anwohnerparkausweis in Heidelberg: Der Gemeinderat hat die Preissteigerung für Anwohnerparkausweise von mehr als 330 Prozent beschlossen. Ab 2022 sollen die Ausweise 120 Euro statt 36 Euro kosten. Für einige Gruppen gilt die Erhöhung jedoch nicht.

Kommt eine Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Heidelberg?: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar unternimmt einen neuen Anlauf. Er lässt das Potenzial einer Seilbahn im Kernraum der Metropolregion prüfen: von Ludwigshafen über Mannheim bis nach Heidelberg.

Junger Mann in Mannheimer Innenstadt angegriffen: Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein 20-Jähriger am späten Donnerstagabend von drei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger - „Müssen uns auf Schulschließungen vorbereiten“: Bettina Stark-Watzinger hat dazu aufgerufen, sich zum Schutz vor der Infektionswelle durch Omikron auf Schulschließungen vorzubereiten.

