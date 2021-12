Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ruft in Weihnachtsansprache zum Impfen auf: In seiner Weihnachtsansprache ist die Corona-Pandemie das zentrale Thema von Peter Kurz. Mannheims Oberbürgermeister betont, dass man nicht hilflos sei gegen das Virus und verrät, warum er optimistisch auf 2022 blickt.

Umbau in drei Planken-Seitenstraßen in Mannheim gleichzeitig: Der Umbau der Planken-Seitenstraßen hatte sich unter anderem wegen Corona-bedingter Lieferprobleme verzögert. Jetzt wurde das Zeitfenster für den verschobenen dritten Bauabschnitt festgelegt.

Weg zum Waldhof frei für Valmir Sulejmani: Nach einem Medienbericht aus dem Umfeld des Zweitligisten Hannover 96 kann sich Ex-Waldhof-Profi Valmir Sulejmani einen neuen Club suchen. Ein SVW-Comeback scheint möglich, es sollen aber auch andere Vereine Interesse haben.

Gereizte Stimmung beim Weihnachtseinkauf in Mannheim?: Manche sehen den Trubel in Geschäften vor Weihnachten gelassen - andere sind zunehmend aggressiv. Die Redaktion hat sich umgehört und umgeschaut, wie die Mannheimer den Lebensmitteleinkauf kurz vor dem Fest wahrnehmen.

Livemusik aus dem Mannheimer Capitol - Streamingkonzert am Donnerstagabend: "Nach vorne sehen 2022" ist das Motto des Konzerts, das das Capitol am Donnerstagabend in die Wohnzimmer streamt. Auf der Bühne stehen Musicalstars, ein singender Arzt und Sascha im Quadrat.

Jugendliche in Baden-Württemberg dürfen nun doch geboostert werden: Jugendliche in Baden-Württemberg dürfen ab sofort eine Auffrisch-Impfung mit Biontech erhalten – auch in den Impfzentren. Ärzte und Impfteams werden noch an diesem Donnerstag informiert.

Corona-Demos in Worms nur mit Maske - Versammlung in Landau abgesagt: Eine für Donnerstagabend in Landau geplante Veranstaltung gegen Corona-Maßnahmen wurde kurzfristig abgesagt. Derweil haben mehrere linksrheinische Städte Allgemeinverfügungen erlassen - die Inhalte unterscheiden sich.

Nach Corona-Protesten in Mannheim: Menschenkette für Solidarität in der Pandemie geplant: Am kommenden Montagabend soll eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet werden - als Zeichen gegen die zunehmend aggressiven Corona-Proteste. 300 Teilnehmer sind hierfür angemeldet.

