Am Montag Nach Corona-Protesten in Mannheim: Menschenkette für Solidarität in der Pandemie geplant

Am kommenden Montagabend soll eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet werden - als Zeichen gegen die zunehmend aggressiven Corona-Proteste. 300 Teilnehmer sind hierfür angemeldet.