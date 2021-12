Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene: Zur Eindämmung der Corona-Virusvariante Omikron kommen spätestens ab dem 28. Dezember Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Zudem haben Bund und Länder am Dienstag eine Zuschauerverbot für überregionale Großveranstaltungen beschlossen.

Tatverdächtiger nach Angriff auf Polizisten bei Mannheimer Corona-Demo in Haft: Einem 54-Jährigen werden Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Gegen ihn wurde nach den Angriffen bei der Corona-Demo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Totschlag-Prozess: 45-Jähriger soll in Ludwigshafen auf wehrloses Opfer eingetreten haben: Bei einem brutalen Angriff in einem sozialen Brennpunkt in Ludwigshafen soll ein 45-Jähriger einen 59-Jährigen getötet haben. Ausgangspunkt war eine Ruhestörung. Seit Dienstag steht er wegen Totschlags vor Gericht.

Stadt Mannheim muss Auskunft über Spinelli-Kaufverträge geben: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe gibt dem klagenden Mannheimer Unternehmer Recht. Die Stadt muss ihm Zugang zu dem am 3. April 2020 geschlossenen Kaufvertrag über das Spinelli-Areal gewähren.

Palickas Löwen-Abschied durch die Hintertür: Die Rhein-Neckar Löwen bestätigen, was diese Redaktion bereits vor einer Woche berichtet hatte. Andreas Palicka verlässt den Club nach Differenzen vorzeitig.

