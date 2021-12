Umbau in drei Planken-Seitenstraßen in Mannheim gleichzeitig

Mannheim. Besondere bauliche Gegebenheiten im Untergrund, ungünstige Witterungsverhältnisse sowie Corona-bedingte Lieferverzögerungen von Baumaterial hatten zu Verzögerungen beim Umbau der Planken-Seitenstraßen geführt - jetzt wurde das Zeitfenster für den verschobenen dritten Bauabschnitt festgelegt. Demnach sollen in den Seitenstraßen O 5/O 6, P 3/P 4 und P 4/P 5 ab Januar 2022 gleichzeitig gearbeitet werden. Dadurch verlängere sich die gesamte Bauzeit der Maßnahme nicht, heißt es von der Stadt.

Man sei in mehreren Abstimmungsgesprächen mit Vertretern des Handels und der Gastronomie zu dieser Lösung gekommen. Sie sieht auch vor, dass die Bereiche vor Gastronomiebetrieben insbesondere mit Außenbestuhlung vorzugsweise in den kühleren Monaten bearbeitet werden. Seit dem Frühjahr arbeiten die Stadt und das Energieunternehmen MVV an der Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen. Die ersten beiden zwischen P 1/P 2 und P 2/P 3 konnten zur versprochenen Winterpause Ende November fertiggestellt werden.

Anfang Dezember fand, so die Stadt weiter, eine digitale Information für Gewerbetreibende der drei Seitenstraßen O 5/O 6, P 3/P 4 und P 4/P 5 statt. Dabei konnten Detailfragen gestellt werden. Außerdem seien die Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich über die anstehenden Bauarbeiten informiert worden. Alle wichtigen Informationen zur Neugestaltung der Seitenstraßen, aktuelle Bauzeitenplan sowie Kontaktformular gibt es auf einer eigenen Homepage: mannheim-planken.de.