Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ruft in Weihnachtsansprache zum Impfen auf

Mannheim. Die Pandemie ist das zentrale Thema der Weihnachtsansprache von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Der 59-Jährige erinnerte daran, dass in der Quadratestadt seit Beginn der Coronakrise fast 400 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung gestorben seien und dass sehr viele Menschen an den Nachwirkungen ihrer Erkrankung leiden würden.

Kurz betont, dass sich "unser Land und unsere Stadt in dieser unvergleichbaren Krise" als stabil erwiesen hätten, weil die Zeit seit Pandemiebeginn keine des Stillstands gewesen sei - auch wenn Wirtschaft, Sport und Kultur sehr leiden müssten. Der Oberbürgermeister sagt auch, dass man dem Virus nicht hilflos gegenüber stehe: "Wir allen können etwas tun. Je mehr Menschen sich vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen und damit auch die Wahrscheinlichkeit senken, sich und andere zu infizieren, desto besser für uns alle."

Kurz appelliert an die Mannheimerinnen und Mannheimer, sich impfen zu lassen: "Schützen Sie sich und ihre Mitmenschen durch eine Boosterimpfung und erst recht durch eine Erstimpfung." Mit Blick auf die wissenschaftlichen Errungenschaften blickt das Stadtoberhaupt mit Optimismus auf das bevorstehende Jahr und verkündet: "2022 wird ein Schritt nach vorne aus der Krise sein, vielleicht wird es auch die Wende bringen."

Hier finden Sie die vollständige Weihnachtsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz.

