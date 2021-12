Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Corona-Protest in Mannheim: Erneut haben sich am Montagabend trotz eines Verbots "Sparziergänger" zu einem Protestmarsch versammelt. Die Polizei ist mit einer dreistelligen Zahl an Beamten vor Ort.

Täter macht Selfie mit schwer verletztem Opfer: 200 Mal soll ein 35-Jähriger in der Mannheimer Neckarstadt auf sein Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Jetzt hat der Prozess gegen den Mann begonnen. Die Anklageschrift offenbart brutale Details.

Land schickt Handwerker in den "Faulen Pelz" : Die Stadt Heidelberg und das Sozialministerium sind bei der Nutzung des ehemaligen Gefängnisses "Fauler Pelz" auf Konfrontationskurs. Beide Seiten lassen die Muskeln spielen.

Sinkende Inzidenzwerte in der Region: Nach Zahlen des Landesgesundheitsamts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim jetzt bei 269. Auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sanken die Werte am Montag weiter.

Die ersten Firmenpaten für die Buga stehen fest: Die Mannheimer Bundesgartenschau 2023 hat Partner für das Sponsoring präsentiert. Auch die Metropolregion bekennt sich zu der Veranstaltung.

Für die Waldhof-Profis liegt ein Trainingsplan unterm Baum: Über die Weihnachtsfeiertage dürfen die Buwe etwas kürzertreten, sollen sich aber bis zum 2. Januar individuell fit halten. Währenddessen geht die Kaderplanung beim Drittligisten weiter.

Jeder Döner hilft - ungewöhnliche Spendenaktion in Mannheim: Die Vorweihnachtszeit ist gemeinhin die Zeit der guten Taten - und so veranstaltet Ali’s Gemüsedöner auf dem Lindenhof an diesem Dienstag, 21. Dezember, eine Spendenaktion. So lange der Vorrat reicht.

