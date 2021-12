Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Corona-Impfung ohne Versicherung? In Mannheim gibt's Hilfe: Überall gibt es Impfangebote, die leicht wahrgenommen werden können. Voraussetzung aber ist der Versicherungsschutz. Was aber, wenn der nicht besteht. In der Quadratestadt hilft ein Team der Malteser diesen Menschen.

Urteil am Mannheimer Landgericht: Weil er im Trinkgelage seinen Kumpel erwürgt hat, ist ein 23-Jähriger zu acht Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Ludwigshafener Weihnachtsmarkt - Bilanz der Schausteller fällt unterschiedlich aus: Als einer von wenigen konnte der Weihnachtsmarkt bis zum Ende geöffnet bleiben - erst ohne Beschränkungen, dann mit 2G. Am Donnerstag ist letztmals geöffnet. Das sagen die Budenbetreiber.

Güterichter soll im Fall Kientz schlichten: Die Auseinandersetzung um die Entlassung von Waldhof-Sportchef Jochen Kientz geht hinter verschlossene Türen. Dort soll im Güterichterverfahren eine Lösung her.

Schärfere Kontaktbeschränkungen schon vor dem 28. Dezember: Die schärferen Regeln für private Treffen sollen im Südwesten bereits unmittelbar nach den Feiertagen in Kraft treten. Das plant Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Nach Corona-Demo - Stadt erlässt neue Allgemeinverfügung: Nachdem eine nicht angemeldete Corona-Demo am Montagabend durch die Mannheimer Innenstadt gezogen ist, reagiert die Stadt mit einer neuen Allgemeinverfügung.

Corona-Lage in der Region: Am Mittwoch sind laut dem Landesgesundheitsamt (LGA) 115 neue positiv auf das Coronavirus Getestete in der Stadt Mannheim hinzugekommen. Zwei weitere Personen verstarben im Zusammenhang mit dem Virus.

