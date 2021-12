Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Pflegeheim-Chef stellt 62 Mitarbeiter wegen Impfverweigerung frei: Nach Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen, unter anderem in der Mannheimer Neckarau, zieht Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister die Reißleine und hat 62 Mitarbeiter freigestellt. Diese Maßnahme hatte er im November angekündigt.

Was sich die Menschen in Mannheim zu Weihnachten wünschen: Weihnachten ist das Fest der Liebe, an dem man Familie und Freunde gerne beschenkt. Was wünschen sich die Menschen in Mannheim? Welche immateriellen Wünsche haben sie? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Für Tietz ist Waldhof Spitze: Christian Tietz betrachtet den SV Waldhof Mannheim als Liga-Maßstab in Sachen Umschaltspiel. Der gebürtige Mannheimer warnt sein Team vor dem Top-Spiel am Sonntag.

Adler Mannheim wollen im Heimspiel direkt nachlegen: Nach dem 4:3-Sieg in Köln ist die Stimmung bei den Adlern besser. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross hat nach drei Niederlagen in Serie die Wende geschafft. Nun wollen sie am Sonntag gegen die Augsburg den nächsten Erfolg.

Ein weiterer Todesfall und 117 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Am Samstag sind laut Landesgesundheitsamt 117 neue positiv auf das Coronavirus Getestete in der Stadt Mannheim hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach LGA-Zahlen auf 394.

Mannheimer CDU-Spitzen freuen sich mit Merz: Bei Christian Hötting, Katharina Funck, Claudius Kranz und Hannah Ziegler von der Mannheimer CDU stößt Friedrich Merz als designierter Bundesvorsitzender auf viel Begeisterung. Sie hoffen allerdings auf einen Teamspieler.

Wissenschaftsministerium hält an 2G-Regelung an Hochschulen fest: Ungeimpfte dürfen auch mit negativem Corona-Test weiterhin nicht an Präsenzveranstaltungen in Hochschulen in Baden-Württemberg teilnehmen. Das teilte das Wissenschaftsministerium am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

