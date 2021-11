Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neue Impftermine werden freigeschalten: In den neuen Impfstützpunkten im Rhein-Neckar-Kreis können ab nächster Woche deutlich mehr Impfungen als bislang bei den dauerhaften Impfaktionen (DIA) vorgenommen werden.

Mehrere Unfälle und Verletzte auf glatten Straßen in der Region: Der Winter ist im Rhein-Neckar-Kreis eingebrochen, was am Dienstag zu mehreren Unfällen in der Region geführt hat. Insgesamt krachte es siebenmal auf den schneebedeckten Straßen. Es gab mehrere Verletzte.

Personelle Lage bei den Adlern entspannt sich: Die Adler Mannheim können bald wieder auf drei wichtige Spieler zurückgreifen. Offen ist, ob es schon im Spiel in München am Donnerstag so weit ist.

Marktplatz noch dieses Jahr fertig: Der Umbau des Marktplatzes im Mannheimer Stadtteil Rheinau soll noch im Dezember abgeschlossen sein. Die Verbindung zum Grundstück der Versöhnungskirche wird jedoch erst 2023/24 fertiggestellt.

