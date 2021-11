Personelle Lage bei den Adlern Mannheim entspannt sich

Mannheim. Die Personalsorgen bei den Adlern Mannheim werden kleiner. "Am Sonntag werden wir wieder in der Lage sein, mit vier Sturmreihen zu spielen", kündigte Pavel Gross für das Heimspiel in der SAP Arena (14 Uhr) an. Offen ließ der Adler-Trainer bei der Pressekonferenz am Dienstag aber, ob er schon für die Partie am Donnerstag (19.30 Uhr) in München mit Verstärkung rechnen darf. Die Entscheidung fällt am Mittwoch, wenn sich der Mannheimer Tross auf den Weg Richtung bayrische Landeshauptstadt macht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während es bei Verteidiger Sinan Akdag sowie die Stürmern Jason Bast und David Wolf möglicherweise schon zu einem Einsatz im Spitzenspiel reicht, werden Abwehrspieler Mark Katic und Angreifer Nico Krämmer am Donnerstag definitiv noch nicht zurückerwartet. Diese fünf Spieler waren vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden, haben die häusliche Quarantäne mittlerweile aber hinter sich gebracht und spulen das von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) empfohlende "Return-To-Play"-Protokoll ab.