Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Razzia in den Mannheimer Quadraten: 100 Gramm Marihuana, 50 Gramm Amphetamin und 50 Ecstasy-Tabletten hat die Polizei am Freitagabend sichergestellt. 270 Beamte waren im Einsatz.

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Angaben des hessischen Sozialministers Kai Klose in Deutschland angekommen: Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden.

Zwei weitere Todesfälle und 269 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts liegt die Inzidenz in Mannheim nun bei 591,2.

