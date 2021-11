Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Baden-Württemberg will Freizeit- und Kulturveranstaltungen untersagen: Damit Weihnachten nicht zur Katastrophe wird, schreitet Baden-Württemberg mit harten Maßnahmen gegen Corona voran. Veranstaltungen sollen untersagt oder reduziert werden - auch für Geimpfte.

Moderne Spannbetonbrücke soll Ende 2025 in Ludwigshafen stehen: Der Stadtrat am Montag hat den den Neubau der Hochstraße Süd für 91 Millionen Euro beschlossen. Errichtet werden soll sie ab Mitte 2023. Entscheidende Frage: Wie beteiligen sich Bund und Land. Und was bringt Volker Wissing?

Streit um Mannheimer Collini Center: Abriss-Gegner stellen Petition an den Landtag: Gegen den geplanten Abriss des Mannheimer Collini Centers regt sich Widerstand. Der Verein "Wir im Collini" setzt sich mit einer Petition beim Landtag für eine Sanierung des Bürotrakts ein. Er beruft sich auf ein BGH-Urteil.

Stadt Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis öffnen neue Impfstützpunkte: „Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie“, sagt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Ab Donnerstag wird die Stadtbücherei zum Impfstützpunkt. Der Rhein-Neckar-Kreis baut weitere auf.

Lucha will wegen Corona-Lage die Bundesnotbremse noch in dieser Woche: Um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen, fordert Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha die Bundesnotbremse noch in dieser Woche. Außerdem spricht er sich für eine Impfpflicht aus.

Ein weiterer Todesfall und 123 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 123 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 532,7 gesunken. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.