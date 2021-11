Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat weitere Corona-Verschärfungen angekündigt: Konkrete Schritte sollen Anfang kommender Woche beraten werden. Klar ist jedoch: Im Profifußball kommen wieder Geisterspiele.

Der renommierte Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold hat im Mannheimer Nationaltheater den Schillerpreis entgegen genommen - und sich bei der Preisverleihung bei der alten SPD bedankt.

Der aus Hessen gemeldete Verdachtsfall ist bestätigt worden: Ein Reiserückkehrer aus Südafrika ist mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert.

Die Corona-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag mit 90 neuen Infektionsfällen auf 552,4 gesunken: Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg vermeldet zudem zwei weitere Todesfälle.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.