Mehrere Unfälle und Verletzte auf glatten Straßen in der Region

Rhein-Neckar. Der Winter ist im Rhein-Neckar-Kreis eingebrochen, was am Dienstag zu mehreren Unfällen in der Region geführt hat. Mit dem ersten liegengebliebenen Schnee in den Höhenlagen krachte es zwischen 6 und 11.30 Uhr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim siebenmal auf den glatten Straßen, teilte die Behörde mit. Demnach verletzten sich fünf Personen, zwei davon schwer. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Besonders betroffen war Schönbrunn, wo sich drei Unfälle ereigneten. Gegen 6.30 Uhr geriet zunächst ein Kleinbusfahrer in der Heidelberger Straße ins Schleudern und stieß im Anschluss mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen 8 Uhr kollidierten in der Hauptstraße zwei Autos einer 25-Jährigen sowie eines 49-jährigen frontal miteinander. Beide wurden leicht verletzt. Rund eine halbe Stunde nach dem Unfall in der Hauptstraße krachte es im Ortsteil Schwanheim gegen 8.30 Uhr in der Michelbacher Straße. Ein 19-Jähriger war mit seinem Wagen auf das Auto eines in 60-jährigen aufgefahren. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Zwei Unfälle bei Waldwimmersbach

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 595 zwischen Waldwimmersbach und Haag sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden (wir berichteten). Beide Personen im Alter von 28 und 61 Jahren wurden in Kliniken gebracht. Zuvor war einer der Fahrer gegen 8.30 Uhr auf der kurvenreichen, schneebedeckten Strecke ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Strecke zwischen Waldwimmersbach und Haag blieb bis zum Abtransport der Fahrzeuge voll gesperrt.

Auf der K 4101, zwischen Mückenloch und Waldwimmersbach kam nach weiteren Polizeiangaben gegen 9 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin ins Schleudern und stieß mit dem Wagen einer 25-Jährigen zusammen, der ihr auf der kurvenreichen Fahrbahn entgegenkam. Beide blieben unverletzt.

Gegen 11 Uhr kippte ein Sprinter auf der K 4283 zwischen Steinsfurt und Adersbach um nachdem der Fahrer auf matschiger Straße ins Schleudern geraten war, berichtete die Polizei. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Zudem prallte am Dienstagvormittag auf der L532 in Richtung Reichartshausen ein Autofahrer gegen ein Verkehrszeichen, nachdem von der Straße abgekommen war.