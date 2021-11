Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

ÖPNV-Fahrgäste zahlen in Mannheim relativ günstige Ticketpreise: Im Vergleich mit 20 weiteren Städten zahlen Fahrgäste im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Mannheim relativ moderate Preise für ihre Fahrkarten. Nach Ergebnissen einer ADAC-Studie müssen Kunden lediglich bei Tickets für Kinder tiefer in die Tasche greifen.

Hallenbad Süd in Ludwigshafen öffnet am Montag: Ein halbes Jahr lang wurde im Hallenbad Süd in Ludwigshafen fleißig gearbeitet. Die neue Glasfassade, Beleuchtung und Fliesen sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Polizei zählt mehr als 20 Straftaten nach Schlägerei in Sinsheim: Nach einer Auseinandersetzung zweier Familien hat die Polizei am Donnerstag erste Ermittlungserbnisse vorgestellt. Aktuell wird gegen neun Personen ermittelt, denen insgesamt 20 Straftaten vorgeworfen werden.