Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof Mannheim droht eine Schlammschlacht: Der Anwalt von Ex-Sportchef Jochen Kientz droht dem Verein mit Schadensersatzforderungen, nachdem Präsident Bernd Beetz öffentlich gemacht hat, dass ein angeblich verschwiegener Coronatest der Grund für den Rauswurf ist.

MVV erhöht Gaspreise zum Jahreswechsel: Der Energieversorger teilte am Mittwoch mit, dass der Verbrauchspreis in der Grundversorgung ab dem 1. Januar 2022 angehoben werden soll.

Absage für Mannheim-Ludwigshafener Fastnachtsumzug: Der für 2022 geplante Fastnachtsumzug ist am Mittwoch abgesagt worden. Grund hierfür ist die Corona-Lage.

Mannheim geht bei Impfteams vom Land erneut leer aus: Das Stuttgarter Sozialministerium stockt die mobilen Impfteams an mehreren Standorten auf - Heidelberg und Mannheim gehören nicht dazu. Dabei ist Nachfrage nach Impfangeboten in den Städten hoch.

Heidelberger Energiespeicher - 2022 soll Restaurant in 55 Meter Höhe eröffnet werden: Der Heißwasserspeicher in Heidelberg-Pfaffengrund soll weithin das sichtbare Symbol der Energiewende sein. In einem Jahr soll das Restaurant auf dem Dach öffnen.