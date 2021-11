Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fünf Tote nach Corona-Ausbruch: Im Mannheimer Pflegeheim Haus am Park in Neckarau wütet das Coronavirus. Am Freitag wurden Infektionen bei 37 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei 25 Angestellten nachgewiesen. Fünf Infizierte sind bis Freitagabend verstorben.

Nach Eierwürfen und Körperverletzungen zieht das Polizeipräsidium Mannheim eine Halloween-Bilanz: Die Polizei musste in der Halloween-Nacht zu rund 50 Einsätzen im gesamten Bereich des Präsidiums Mannheim ausrücken. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heidelberg wurde es besonders laut.

Polizei kontrolliert mit mobilem Röntgengerät: Rund um die Techno-Party "Time Warp" in Mannheim hat die Polizei Pkw und Kleintransporter kontrolliert. Zum Einsatz kam auch ein spezielles Röntgengerät mit dem Drogenverstecke aufgespürt werden sollen.

200 Mannheimer demonstrieren gegen hohe Mieten und Verdrängung in der Neckarstadt: Unter dem Motto „Deine Miete - Ihre Profite! Bezahlbarer Wohnraum für alle“ wurde für einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik demonstriert. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Stadt.

Mit Wagenburg-Mentalität die Krise gemeistert: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat die Corona-Krise und die Störgeräusche rund um den Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz bisher eindrucksvoll überstanden. In erster Linie dank eines großartigen Teamgeistes.

Einbruch in Bürstädter Angelverein: Unbekannte haben am Wochenende mehr als 100 Kilogramm Zander aus den Räumlichkeiten des Bürstädter Angelvereins entwendet.