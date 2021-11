Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Corona-Warnstufe im Südwesten ausgerufen: Aufgrund des Überschreitens der kritischen Marke von 250 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen im Südwesten treten ab Mittwoch weitere Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte und nicht Genesene in Kraft.

Corona-Inzidenzen in der Region sinken: Die Pandemielage in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich über das Wochenende jeweils entspannt. In der Quadratestadt wurden am Dienstag aber zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet.

Corona-Ausbruch in Schriesheimer Pflegeeinrichtung: In einem Alten- und Pflegeheim in Schriesheim sind insgesamt 33 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vorausgegangen waren positive PCR-Tests bei vier ungeimpften Mitarbeitenden sowie einem geimpften Bewohner.

Ab 2022 neue Abo-Angebote und teurere Tickets im Verkehrsverbund Rhein-Neckar: Reisen mit Bus und Straßenbahn ändert sich ab Januar 2022 im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Ein anderes Fahrverhalten seit der Corona-Pandemie und die angestrebte Mobilitätswende sind der Grund für die Änderungen.

Radschnellweg auf Spinelli darf gebaut werden: Sechs Kilometer lang ist das Teilstück der Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Mannheim auf dem Gelände der Bundesgartenschau - und es ist das erste, das gebaut wird. Jetzt ist die Genehmigung da.