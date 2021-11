Ludwigshafen. Die beiden Becken sind bereits gefüllt, das Wasser muss nur noch die richtige Temperatur erreichen. Bis Freitagnachmittag soll das passiert sein, kündigt Betriebsleiter Sebastian Müller an. In den kommenden Tagen wird er noch alle Hände voll zu tun haben, um das Ludwigshafener Hallenbad Süd für den großen Moment herauszuputzen. Denn am kommenden Montag, 8. November, wird die

...