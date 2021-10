Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Polizeipräsidium Mannheim zieht Bilanz zu Autoposer-Saison: Zwischen März und Oktober kontrollierte die Ermittlungsgruppe "Poser" knapp 2000 Fahrzeuge und stellte mehrere illegale Autorennen fest.

Zutritt zu städtischen Veranstaltungen in Heidelberg nur noch für Geimpfte und Genesene: Ab 8. November gilt bei städtischen Veranstaltungen in Heidelberg die 2G-Regel. Auch mehrere private Betreiber wollen sich dem Modell anschließen. Doch es gelten auch Ausnahmen.

Überfall auf Hotel in Mannheimer Quadraten - Täter flüchten mit Beute: Mit Hammer und Küchenmesser bewaffnet haben zwei unbekannte Männer ein Hotel in der Mannheimer Innenstadt überfallen. Das Duo entkam unerkannt. Eine Beschreibung der Täter liegt vor.

Baden-Württembergs neue Imagekampagne "Willkommen in The Länd" sorgt für Kritik: Das Rätselraten hat ein Ende. Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Freitag enthüllt, was sich hinter der neuen Werbekampagne verbirgt - das mobilisiert auch Verdi.

Ehemaliger SAP-Betriebsratsvorsitzender muss auch den Aufsichtsrat verlassen: Mit Spannung ist die Entscheidung erwartet worden: Laut SAP ist das Amtsgericht Mannheim einem Abberufsungsantrag des Aufsichtsrats gefolgt. Der im Sommer außerordentlich gekündigte Betriebsratsvorsitzende muss gehen.

Bauhaus investiert 60 Millionen Euro in Mannheim: Im Zuge seiner Expansion benötigt Bauhaus mehr Platz. Deshalb erweitert das Unternehmen das Service Center Deutschland in Mannheim. Bis Ende 2023 soll der Erweiterungsbau stehen. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt.

84 neue Wohnungen in Ludwigshafen-Oggersheim: Die GAG, eine Immobilien-Tochter der Stadt Ludwigshafen, baut am Ortsrand für 23,5 Millionen Euro bezahlbaren Wohnraum. Beim Richtfest am Freitag wurde klar, wie notwendig das ist.