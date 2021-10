Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Weihnachtsmärkte finden für Geimpfte und Genesene statt : Am Wasserturm, auf dem Paradeplatz und auf den Kapuzinerplanken soll es dieses Jahr wieder Weihnachtsmärkte geben. Besucherinnen und Besucher müssen aber mit Einschränkungen und Auflagen leben.

Waldhof-Sportchef Jochen Kientz offenbar beurlaubt: Der Machtkampf an der Spitze des SV Waldhof hat offensichtlich schneller als erwartet zu personellen Konsequenzen geführt. Die Indizien verdichten sich, dass Sportchef Jochen Kientz mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden ist.

Die Gemeinderatfraktion der CDU "missbilligt" das Verhalten von Thomas Hornung: Der hatte beim Kreisparteitag eine Journalistin bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gestört. Rücktrittsforderungen wies Hornung nach dem Vorfall zurück.

Bald 1,6 Milliarden Euro - Ludwigshafens Schuldenberg wächst weiter: Den ursprünglichen Doppelhaushalt 21/22 musste Ludwigshafen auflösen. Nun wurde der Ansatz für 2022 im Stadtrat vorgestellt. Die Aussichten sind düster.

Corona-Teststation auf Mannheimer Paradeplatz in Brand gesetzt: Ein Mann und eine Frau sollen das Feuer am frühen Dienstagmorgen gelegt haben. Nur wenig später konnte die Polizei das Duo stellen.

Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn: Im Mannheimer Stadtteil Casterfeld wurden insgesamt acht Personen verletzt. Die Bahnlinie 1 war zeitweise auf einem Streckenabschnitt in beide Richtungen gesperrt.