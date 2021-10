Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

41-Jährige in Mannheim getötet - Verdächtiger soll auch Frau in Heidelberg überfallen haben: Der 31-Jährige, der eine Frau in der Schwetzingerstadt erdrosselt haben soll, könnte für eine weitere Tat verantwortlich sein. Er soll auch eine Frau in Heidelberg überfallen und ausgeraubt haben.

Überraschender Chefwechsel bei Heidelberger Druckmaschinen: Rainer Hundsdörfer scheidet im April 2022 aus. Sein Nachfolger gilt als erfahrener Experte für Hochtechnologie.

Wer hat beim SV Waldhof nach dem Pokal-Aus jetzt noch Kraft für das Spiel gegen Saarbrücken?: Sowohl Mannschaft als auch Fans des SV Waldhof haben an einem packenden und kräftezehrenden Pokalabend gegen Union Berlin begeistert. Jetzt richtet sich der Blick auf die Partie gegen Saarbrücken.

Union-Berlin-Fan in Mannheim überfallen: Ein 56-jähriger Anhänger des 1.FC Union Berlin ist an der Haltestelle "Tattersall" in der Mannheimer Schwetzingerstadt im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen den SV Waldhof geschlagen und bestohlen worden.

Nach Corona-Ausbruch in Sandhausen dürfen nur Geimpfte und Genesene zum Unterricht: Zwei Tage vor den Ferien hat die Pandemie den Abiturjahrgang des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) in Sandhausen erwischt. An diesem Donnerstag und Freitag dürfen nur noch geimpfte und genesene Schüler am Unterricht teilnehmen.

Neue Hochstraße in Ludwigshafen soll keine Angsträume schaffen: Die Gestaltung der Flächen unter der neuen Hochstraße Süd soll freundlicher werden als bei der Pilzhochstraße. Das alte Bauwerk sorgte vor allem nachts für Angst. Ein neuer breiter Radweg und Parkplätze sind geplant.