Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wahlrecht im Südwesten wird geändert - Dreierbündnis einigt sich auf Reform: In Baden-Württemberg soll das Wahlrecht geändert werden - droht ein übergroßer Landtag? Nein, sagt Grün-Schwarz. Die Koalition holt die SPD mit ins Boot und plant die Reform, die auch für jüngere Wähler wichtig wird.

Fünf Todesfälle und 90 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle in Mannheim ist am Mittwoch um 90 auf insgesamt 20 506 gestiegen. Wie die Stadt mitteilte, gab es fünf weitere bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

SV Waldhof bestätigt Freistellung von Sportchef Kientz: Jochen Kientz ist nicht mehr Sportchef des SV Waldhof. Der Fußball-Drittligist bestätigte entsprechende Informationen dieser Redaktion vom Vortag. Die Freistellung könnte mit den Corona-Fällen im Team zusammenhängen.

Mannheimer Stadtrat Thomas Hornung veröffentlicht Statement nach abgebrochener Live-Schalte: Nach dem Vorfall beim Kreisparteitag sprechen die Stadträte der CDU ihr Bedauern und ihre „klare Missbilligung“ aus. Der kritisierte Thomas Hornung geht unterdessen in die Offensive.

Kliniken in Ludwigshafen erwarten steigende Corona-Zahlen wegen schwindender Disziplin: Die Lage auf den Intensivstationen in Ludwigshafen ist derzeit überschaubar. Die Krankenhäuser rechnen aber mit steigenden Fallzahlen - auch bei anderen Infektionskrankheiten.

Ludwigshafen setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Mit einer Roten Bank im Stadtgebiet will Ludwigshafen ein Symbol gegen Gewalt an Frauen setzen. Ein entsprechender Antrag fand im Stadtrat Zustimmung. Die Aktion kommt ursprünglich aus Italien.

Flusspferde fühlten sich vor 30 000 Jahren am Rhein sehr wohl: Ronny Friedrich und sein Team haben bewiesen, dass in unserer Region vor rund 30 000 Jahren Flusspferde im Rhein gelebt haben. Die lebensechte Rekonstruktion eines solchen Tiers ist nun ein Teil der Ausstellung „Eiszeit-Safari“.