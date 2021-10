Überfall auf Hotel in Mannheimer Quadraten - Täter flüchten mit Beute

Mannheim. Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Freitag ein Hotel in den Mannheimer Quadraten überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden gegen 2.40 Uhr das Hotel in Quadrat C7 - einer der Männer wartete an der Tür, der andere begab sich zur Rezeption. Dort bedrohte er eine sich im angrenzenden Büro aufhaltende Mitarbeiterin mit einem Hammer und forderte die Herausgabe von Geld. Die Geschädigte öffnete die Kasse, woraufhin der Unbekannte mehrere Geldmappen entnahm und anschließend zusammen mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung flüchtete. Die Höhe des entwendeten Geldes ist noch nicht bekannt.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: Der Mann an der Tür war rund 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und war mit einem Küchenmesser bewaffnet. Der Mann mit dem Hammer war rund 1,75 Meter groß, hatte eine dünne Figur, dunkle Augen und eine gebräunte Hautfarbe. Er trug eine schwarze Weste sowie ein Tuch über Mund und Nase und sprach akzentfrei deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.