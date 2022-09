Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Deshalb kommt es zur Versteigerung auf dem Turley-Gelände: Sieben Objekte der Tom Bock Group auf dem Mannheimer Turley-Gelände kommen unter den Hammer: Wie kam es dazu? Was sagt die Bank, was der Betroffene? Und welche Folgen hat das fürs Wohnquartier?

Das sind die Herausforderungen bei der Montage des Panoramastegs in Mannheim: Markus Helling dirigiert und steuert den riesigen Raupenkran, der derzeit für die Endmontage des Panoramastegs am Aubuckel steht. In der Nacht zum Sonntag hat er das erste Bauteil auf das Fundament gesetzt

Sanierung der Seebühne im Mannheimer Luisenpark beginnt: Am 28. September ist die letzte Veranstaltung geplant, anschließend wird die Freiluftbühne modernisiert - auch an einer prägender Stelle

Der Giftmord von Worms Vor 70 Jahren tötet Christa Lehmann in Worms ihren Mann mit E 605 und löst damit eine ganze Serie von Verbrechen aus. Ein Rückblick

Mannheimer Zio Witz bei "The Voice" eine Runde weiter: Der Mannheimer Zio Wintz hat in der Castingsendung "The Voice of Germany" die Blind Auditions erfolgreich gemeistert und wurde in ein Team gewählt. Am Freitag geht es für ihn mit einem Duett ins Battle

