Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr: Die Stadt Mannheim möchte eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe auf dem Spinelli-Gelände erichten. Aber es sind noch viele Details zu klären

Mannheimerin als neue Sisi in Netflix-Serie "Die Kaiserin": Die Schauspielerin Devrim Lingnau soll die Rolle der österreichischen Kaiserin Elisabeth übernehmen. Im Interview erzählt die 24-Jährige, wie sie sich auf „Sisi“ vorbereitet hat

Mannheimer Stifterin verstorben: Mäzenin Traudl Engelhorn hat die Reiss-Engelhorn-Museen, die Christuskirche, Musik und Naturwissenschaften maßgeblich unterstützt

Wohin geht die Reise nun?: Bereits seit 175 Jahren fahren Züge durch die Pfalz - und die Reise ist noch nicht zu Ende. Was damals eine Revolution im Verkehr ermöglichte, ist heute erneut Bestandteil einer Mobilitätswende. Was zukünftig für die Eisenbahn in der Pfalz geplant ist

Ab in die Fahrerkabine beim Tag der offenen Tür: Die RNV bietet Besucherinnen und Besuchern einen Blick in Vergangenheit und Zukunft des ÖPNV. Außerdem können sich Interessierte als Straßenbahnfahrer versuchen - am Simulator oder auch in der echten Bahn

SVW-Sportchef zieht Bilanz im "Buwe Gebabbel"-Podcast: In der 50. Jubiläumsfolge: Verriet der 32-Jährige, auf welchen Plätzen er während der Länderspielpause Ausschau nach potenziellen Neuzugängen gehalten hat. Sportgeschäftsführer Tim Schork blickt auf die bisherige Hinrunde

