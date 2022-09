Mannheimer Morgen Plus-Artikel "MM"-Interview Eckart von Hirschhausen: „Arsch hochkriegen“ für Klimaschutz

Am Donnerstagabend erhielt er in Mannheim den Stifterpreis der Evangelischen Landeskirche in Baden. Im "MM"-Interview erzählt der Arzt und Humorist, wie viel ihn mit Heidelberg und Mannheim verbindet