Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Aufregung um Umgang mit Anträgen im Mannheimer Gemeinderat: Es wäre wohl der Traum jeder Stadtspitze: Anträge der Frakionen im Gemeinderat einfach schriftlich abbügeln zu können. Danach sah es nun in Mannheim kurzzeitig aus. Aber das sei nur ein Missverständnis, beteuert die Verwaltung.

Überflieger-Folgen und besondere Gäste: Welche Folge hatte die meisten Hörer? Wer war der spannendste Gast? Und warum wird sich jetzt einiges ändern? In einer Spezialfolge von „Verbrechen im Quadrat“ gewährt die Redaktion Einblicke in das Erfolgsprojekt.

So steht es um die Energieversorgung in Heidelberg : Es wird teuer für Kunden der Stadtwerke Heidelberg. Die Preise für Strom und vor allem Gas steigen deutlich - was die Stadt nun den Bürgern rät, mit welchen Summen sie rechnen müssen - und wie es um das Fernwärmenetz steht.

13 Bewerbungen um Demokratiepreis: Die vier Sieger stehen fest und werden am 3. Oktober bei der Alevitischen Gemeinde bekanntgegeben. Bewerben konnten sich Personen oder Gruppen aus Mannheim mit Projekten, Aktionen oder Initiativen, die sich mit demokratischen Themen und Werten befassen.

Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano: Das international renommierte Jazz-Festival punktet mit Sona Jobarteh oder Abdullah Ibrahim, das Junge Nationaltheater startet mit Kafka, auch ansonsten nimmt die Kulturszene im Delta mächtig Fahrt auf.

Hohe Energiepreise: Heidelberg Materials-Chef Dominik von Achten warnt vor massiven Folgen: "Hinter dem Standort Deutschland und Europa steht ein echtes Fragezeichen" - für Heidelberg Materials-Chef Dominik von Achten ist die Lage ernst. Welchen Vorschlag er macht.

