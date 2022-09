Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das wünscht sich die Politik an Mannheims Flussufern: Nutzt Mannheim seine Ufer an Rhein und Neckar richtig? Wir haben die Fraktionen im Gemeinderat nach ihrer Einschätzung gefragt - und nach ihren Wünschen. Es geht unter anderem um Badeschiffe und Campingplätze

Dritte Niederlage im dritten Spiel: Die Adler Mannheim haben am Freitagabend in der Verlängerung 3:4 in Bremerhaven verloren - und warten damit noch immer auf den ersten Saisonsieg

Mannheimer Firma Gehr wird 90 - mit prominentem Gast: Er hat schon Gerhard Schröders Rücken eingrecremt - zusammen mit Wladimir Putin. Jean-Claude Juncker, Ex-Präsident der EU-Kommission, war Festredner bei der Firma Gehr. Die Moderation übernahm "MM"-Chefredakteur Kammholz

Als Mannheim zerstört wurde: Vor 400 Jahren belagern Truppen der Katholischen Liga die Festung Friedrichsburg und nehmen sie nach langem Beschuss ein. Ausgerechnet der pfälzische Kurfürst hatte den Dreißigjährigen Krieg mit verursacht

„Ich will etwas zu erzählen haben, das neu ist“: Trotz fünfjähriger Pause und dem Solo-Rap-Album „Kiox“ von Frontmann Felix Kummer rocken die Rabauken von Kraftklub auf ihrem vierten Album „Kargo“ so ungestüm wie eh und je. Wir haben uns mit Kummer über Dilettantismus, Nazis und Tokio Hotel unterhalten

Sprach-Kitas in Ludwigshafen auf der Kippe: Ausgerechnet jetzt läuft ein Förderprogramm des Bundes aus, das Kindern mit Migrationshintergrund beim Erwerb der deutschen Sprache helfen soll. Die Stadt will aber nocht nicht aufgeben

26 neue Wohnungen am Park in Edingen: Das Mannheimer Unternehmen Diringer und Scheidel will auf einem parkähnlichen Areal in Edingen drei Mehrfamilienhäuser bauen. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan dafür jetzt ein Stück weiter gebracht

