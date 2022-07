Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Rehkitz in Mannheimer Dossenwald gerissen - Appell an Hundebesitzer: Immer wieder werden Rehkitze von freilaufenden Hunden verletzt oder getötet. Forstleute und Jäger informieren darüber, wie sich Hundehalter und ihre Vierbeiner am besten während der Schonzeit verhalten.

Mannheimer Rechtsanwältin wirbt mit provokativen Fotos auf Instagram: Von sexistischen Kommentaren und Hatern lässt sich Familienrechtlerin Gamze Deral nicht einschüchtern. Sie versucht, durch Sichtbarkeit in den sozialen Medien auf ihre Kanzlei aufmerksam zu machen.





Nibelungenfestspiele Worms finden diesmal im Swimmingpool statt: Die Bühne ist eine einzige große Wasserfläche. Und auf den Wänden des Wormsers Doms sind spektakuläre Videoprojektionen angekündigt. Die Nibelungenfestspiele ab dem 15. Juli lassen vom Schauwert Einiges erwarten.

Mit zwei Neuen - so startete der SV Waldhof Mannheim ins Traningslager: In seinem Trainingslager testet der Drittligist SV Waldhof auch die beiden Innenverteidiger Kevin Bukusu und Adrien Koudelka. Dabei zeigen sich die Mannheimer angetan von den Bedingungen im Schwarzwald.

Berufliche Schulen in Mannheim sind technisch "gut aufgestellt": Die Leiter der beruflichen Mannheimer Schulen Siemens, List und Gothein gehen in den Ruhestand. Ihre Bilanz: durchwachsen. Technisch gut aufgestellt, baulich mal so, mal so. Aber auf einem Gebiet mangelt es besonders.

