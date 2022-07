Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gondoletta im Mannheimer Luisenpark macht Pause: Für die Verlegung von Wärmeleitungen ist in einem Abschnitt des Kutzerweihers im Mannheimer Luisenpark das Wasser komplett abgelassen. Im Winter soll die neue Anlage der "Neuen Parkmitte" bereits Energie liefern.

Mannheimer Label tüftelt an veganer Handtasche der Zukunft: Gute Handtasche und gutes Gewissen? Melina Bucher hat lange nach einer tierleidfreien und hochwertigen Alternative zu Leder gesucht - und schließlich in Mannheim ein Label gegründet. Jetzt will sie den nächsten Schritt wagen.

Beheizter Swimmingpool bei den Wormser Nibelungenfestspielen wirft Fragen auf: Dass die Nibelungenfestspiele einen Swimmingpool als Bühne verwenden und das Wasser auf 30 Grad hochheizen, gefällt nicht jedem. Auf den Bericht über die Vorstellung des Bühnenbildes erreichten diese Redaktion viele Reaktionen.

Warum Theodoros Dedes zum SV Waldhof Trotz der Bundesliga-Rückkehr mit Meppens Frauen gibt Theodoros Dedes einem Assistenten-Posten beim SV Waldhof den Vorzug - auch weil der ehemalige Austauschstudent aus Athen hier weitere Erfahrungen sammeln kann.

Wissenschafts-Pop-Up-Store in Heidelberg zeigt "Elektro-Antrieb" für Arme und Beine: Wie können Menschen nach einem Schlaganfall wieder laufen oder Hände und Arme bewegen? Forschende der Uni Heidelberg entwickeln Lösungen der tragbaren Robotik und zeigen sie bei „Science in the city“ in der Altstadt.

Darum geht es in ZEW-Chef Achim Wambachs Buch „Klima muss sich lohnen“: Achim Wambach, der Präsident des Mannheimer ZEW, hat ein Buch über Klimapolitik geschrieben. Er erklärt, warum das schlechte Gewissen allein seiner Ansicht nach kein guter Ratgeber für das Handeln in der Klimakrise ist.

