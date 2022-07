Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Online-Beteiligungsverfahren für ein klimaneutrales Mannheim: Das Wuppertal Institut legte einen Maßnahmenkatalog zur CO-Reduktion vor. Den Plan können Bürgerinnen und Bürger bis 20. Juli einsehen und kommentieren.

18 Verletzte bei Busunfall in Ziegelhausen Ein führerloser Bus kracht in eine Hauswand, viele Menschen werden verletzt, eine Frau und ihr Kleinkind entkommen der Katastrophe - der schwere Unfall in Heidelberg Unser Reporter hat sich vor Ort umgesehen.

Arbeitsbelastung - Ob Mannheimer Beiräte zu kurzfristig Entscheidungen fällen müssen: Ob Conversio-Kunstprojekt, Multihalle, Wasserspielplatz oder Speckweg-Beschluss - Mitglieder des Mannheimer Gemeinde- und Bezirksbeirats kritisieren, dass Themen zu kurzfristig vorgelegt wurden. Sehen das alle Parteien so?

Im Notfall muss die Kohle ran: Der Bundestag soll an diesem Donnerstag beschließen, dass Kraftwerke in Reserve oder kurz vor der Stilllegung länger laufen können. Was das für die Blöcke im GKM bedeutet.

600 Schülerinnen und Schüler feiern beim „Mannheimer Grundschulsportfest“: Die Kleinen spielerisch für Leichtathletik begeistern: Beim „Mannheimer Grundschulsportfest“ wurde in der Vergangenheit schon manche Talente entdeckt, die später bei Europa- oder Weltmeisterschaften siegreich waren.

13 Mal „Krieg und Frieden“: Die Köpfe der Jurorinnen und Juroren rauchen noch, doch sowohl die zwölf Finalistinnen und Finalisten als auch die Siegerin der Jugendauswertung unseres dritten Schreibwettbewerbs „Erzähl mir was“ sind nun ermittelt.

