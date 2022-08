Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Taxifahrer: "Verkehrsversuch ist gescheitert": Zum 1. August hat die Mannheimer Taxizentrale die Fahrpreise angehoben. Eine Erhöhung droht laut geschäftsführendem Vorstand Jürgen Schwarz bald wieder. Zum Verkehrsversuch in der Innenstadt hat er eine klare Meinung

Wie die Mannheimerin Karla Spagerer im Job die Liebe ihres Lebens kennenlernt: Karla Spagerer ist im Februar 2022 die älteste Wahlfrau der Bundesversammlung. Auch sie hatte früher einen Ferienjob - in einer schrecklichen Zeit und ohne Bezahlung.

Adler verlieren Testspiel in Zug: Die Adler Mannheim haben den Lehner Cup in der Schweiz mit einer 1:2-Niederlage beim EV Zug beendet. Letztlich kam der Treffer von Mittelstürmer Jordan Szwarz zu spät.

Von der Skischanze ins Rathaus - die außergewöhnliche Karriere des Ketscher Bürgermeisters: Voukatti, Garmisch, Ketsch: Während seiner aktiven Sportlerkarriere als Skispringer ist Timo Wangler in der Welt rumgekommen. Jetzt tritt er seit diesem Sommer als Bürgermeister von Ketsch völlig neuen Herausforderungen entgegen

Mannheimer Sänger kurzfristig Theaterleiter in Kaiserslautern: Aktive Musiker werden selten Intendanten, doch das Pfalztheater Kaiserlautern ist im Umbruch. Im Vorfeld eines "Drei-Säulen-Modells" wurden der Mannheimer Bariton Daniel Böhm und Daniele Squeo zu Künstlerischen Direktoren...



Spielfiguren demonstrieren in Heidelberg für Klimaschutz: Mit einem Video-Singspiel inszeniert der Heidelberger Peter Bösselmann die Klimakatastrophe. Warum seine Schauspieler zum Teil abgegriffene Spielfiguren vom Flohmarkt sind, erklärt er beim Besuch in seinem Atelier am Klausenpfad

"MM"-Debatte: Warum sind CO2-Preise wichtig für die Klimapolitik? Klimaschädliches Verhalten muss teurer werden: Nur so können wir die Energiewende erfolgreich bewältigen. ZEW-Präsident Achim Wambach plädiert für mehr Vertrauen in die Märkte. Ein Gastbeitrag

