Adler Mannheim finden die Lücke zu spät

Ein Sieg über die SCL Tigers Langnau (4:3) und eine Niederlage am Samstagabend über den EV Zug nahmen die Adler Mannheim am Ende des Lehner Cups 2022 mit zurück in die Quadratestadt. Auch, weil sie gegen Zug zu spät einen Weg des Toreschießens fanden. Indes droht Verteidiger Joonas Lehtivuori auszufallen.

Der EV Zug nutzte, wie schon im vergangenen Jahr, die Begegnung gegen die Adler zu ...