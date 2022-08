Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ließ sich eine Mitarbeiterin des Mannheimer Bauamts von Unternehmern aus der Rotlichtszene bestechen? Nach den Vorwürfen gegen eine Sachbearbeiterin des Bauamts und zwei Unternehmer hat die Stadt nun einen externen Ermittler eingeschaltet. Die Frau soll unrechtmäßige Genehmigungen erteilt haben.

Sollten die Bordelle aus der Mannheimer Lupinenstraße weg ? Was über die Pläne, im Rotlichtviertel Wohnungen zu errichten, bekannt ist - und wohin die Laufhäuser ausquartiert werden sollen.

Warum bei der Grundsteuer das große Chaos herrscht: 36 Millionen Eigentümer müssen in Deutschland bis Ende Oktober ihre Grundsteuererklärung abgeben. Und zwar in der Regel digital. Warum es dagegen Widerstand gibt.

Street Food mal anders - Mannheimer Kult-Kiosk als Ort für kulinarische Köstlichkeiten: „Die kleine Metzgerei“ eröffnete in der Schwetzingerstadt einen zweiten Standort für regionale Schlemmereien - auch an Veganer ist gedacht. Was künftig auf der Karte stehen wird.

Gleisarbeiten auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke dauern länger: Seit dem Umbau der Kurzpfalzbrücke gehören Verkehrsbehinderungen in den Quadraten zum Alltag. Bis Ende September sollten diese eigentlich abgeschlossen sein - doch nun kommt es zu Verzögerungen.

Wessolly und Hofmann weiter Medaillenhoffnungen für die MTG Mannheim: Mit Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly und Speerwerfer Andreas Hofmann hat die MTG Mannheim noch zwei Athleten bei der Leichtathletik-EM mit Medaillenchancen. Vor allem Wessolly leistete als Vielstarterin einiges.

