Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Besitzer kann nicht enteignet werden: Wie geht es weiter mit dem abgebrannten Relaishaus auf der Mannheimer Rheinau Die Stadt Mannheim verfolgt aber noch ein anderes Ziel

Warum sich die Einweihung des Zabbe-Brunnens in Mannheim-Seckenheim Vor einigen Jahren wurde das Wahrzeichen des Stadtteils abgebaut, dagegen regte sich Widerstand. Jetzt kommt der Zabbe-Brunnen zurück nach Seckenheim Die Einweihung im Rahmen der Kerwe ist aber gefährdet

Überhitzt wie nie: Nicht nur Gas ist extrem teuer, auch der Pelletpreis liegt auf Rekordniveau: Seit August 2021 hat er sich fast verdreifacht. Lohnt sich das Heizen damit noch? Dazu nimmt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele Stellung

Ermittlungen laufen noch immer: Nach dem Tod eines Mannes infolge eines Polizeieinsatzes auf dem Marktplatz in Mannheim Anfang Mai steht das Ergebnis eines zweiten Gutachtens nach wie vor aus

Eine Lambsheimerin fand die große Liebe - und lebt nun in den USA: Eigentlich waren die USA nie ihr Sehnsuchtsort. Pia Shah ist nach Michigan ausgewandert und heiratete ihren Mann. Wie sie das Leben und Arbeiten wahrnimmt und wie sie ihre alte Heimat sieht

Das sagen Besucher zu den Baustellen im Luisenpark: Nicht nur für Mannheimer ist der Luisenpark ein beliebtes Ausflugsziel. Die Grünanlage zieht viele Besucher an - und die stören sich kaum an den Bauarbeiten auf dem Gelände. Sondern erklären, warum sie Verständnis haben

Was hinter dem „Hektar für Nektar“ auf der Bundesgartenschau steckt: Die Buga 2023 wirbt in Mannheim besonders mit Nachhaltigkeit. Nun entsteht auf dem Gelände mit „Hektar für Nektar“ zwischen Feudenheim und ein neues Zuhause für Bienen

„Ich wusste schon mit 13, dass ich Schreiner oder Zimmermann werden will“: Mit 15 hatte der Mannheimer Handwerkskammer-Präsident Klaus Hofmann dann einen Ferienjob als Schreiner - für ihn der Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Dank dieser Erfahrung hat er einen wichtigen Tipp