Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie Badegäste einen Jungen im Mannheimer Vogelstangsee vor dem Ertrinken gerettet haben: Einer der Lebensretter berichtet: Er hat es geschafft, einen 15-jährigen Nichtschwimmer aus in drei Metern Tiefe zu fischen. Beim zweiten Tauchversuch entdeckt er den Jungen auf dem Grund des Vogelstangsees.

Evakuierung wegen Weltkriegsbombe - was in der Ludwigshafener Eberthalle los war: Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe mussten 6800 Menschen im Ludwigshafener Stadtteil West ihre Häuser und Wohnungen verlassen. An der Eberthalle wurde eine Sammelstelle für betroffene Personen eingerichtet.

Black Project aus Mannheim spielen erstes Konzert nach tödlichem Unfall von Bandmitgliedern: Der erste Auftritt nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Christian Huber und Jörg Teichert: Matthias Debus und Konrad Hinsken sprechen über ihre Gefühlslage und die Zukunft des Projekts.

Löwen bezwingen Göppingen im Test mit 33:26 und machen Lust auf mehr: Es ist ein überraschend deutlicher Testspielsieg des Handball-Bundesligisten in Kronau gegen den European-League-Starter Frisch Auf Göppingen. So fällt die Bewertung von Coach Hinze aus

Warum Pegelstände ins Minus rutschen: Am Mittwochnachmittag lag der Rheinpegel bei Worms dass der Fluss nur noch 13 Zentimeter tief ist

Deutscher Film in Ludwigshafen und Jazz And Joy mit Silbermond in Worms: Viel los trotz Sommerferien: Die Parkinsel wird zum Kino, die Wormser City zum Musikmagneten, die Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim gibt nochmal Gas - dafür kommen die Pochers nicht nach Ladenburg.

