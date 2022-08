Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was die Kulturszene Mannheims zum umstrittenen Song "Layla" sagt: Das Partylied „Layla“ steht seit einiger Zeit in Kritik und sorgt für viel Diskussion. Was sagt die Mannheimer Kulturszene zur Debatte? Und wie gehen Veranstalter mit dem Song um?

In Mannheim gibt es mehr Geburten und weniger Hochzeiten: Die Zahl der Hochzeiten in Mannheim ist zuletzt gesunken, die der Geburten gestiegen. Wir erklären, was das Ganze mit der Pandemie zu tun hat.

Geschichtsträchtiges Haus in Ludwigshafener Innenstadt vor dem Abriss? Einen schönen Anblick bietet das seit 2005 leerstehende Haus in der Berliner Straße in Ludwigshafen nicht mehr. Trotz seiner bewegten Geschichte wird es wohl nicht mehr lange stehen.

Podcast "Mensch Mannheim": So kommt die Klima-Arena nach Mannheim: Seit knapp drei Jahren gibt es die Klima-Arena in Sinsheim - und sie will bundesweit bekannter werden. Warum Mannheim dafür eine entscheinde Rolle spielt, erklärt Vorstandschef Bernd Welz im Podcast "Mensch Mannheim".

Wärme aus Heddesheims Biogasanlage hilft auch gegen Putin: Mit der Abwärme einer Biogasanlage soll ab Ende des Jahres das komplette Sportzentrum von Heddesheim beheizt werden. Diesem Beispiel sollten viele Gemeinden folgen, findet der zuständige Staatssekretär.

Harry-Potter-Sport Quidditch wird umbenannt - "Mannheimer Greife" bedauern das: Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling steht mit ihren Aussagen immer wieder in der Kritik. Das aus den Romanen bekannte Spiel "Quidditch" soll deshalb umbenannt werden. Die „Mannheimer Greife“ spielen trotzdem weiter.

